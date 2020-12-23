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Вслед за UFC. Представлены лучшие нокауты 2020 года в Bellator – видео видео

23.12.2020, 12:19
Лучшие нокауты года (скриншот видео Bellator)
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Промоушен Bellator вслед за своим конкурентом UFC представил лучшие нокауты года, которые произошли в боях под его эгидой.

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В список вошел 21 нокаут. Лучшими в году названы нокауты от Аарона Пико (2 номинации), Тимоти Джонсона, Оливера Энкампа, Рики Бандехаса, Дениз Кильхольц, Вебера Алмейды, Патрисио Питбуль, Сабы Хомаси, Джей Джей Уилсона, Романа Фаральдо, Брайана Мура, Вадима Немкова, Эйдена Ли, Ива Ланду, Валери Лореда, Криса Сайбораг, Салливана Коли, Рикарду Сейшаса, Чарли Кэмпбелла и Алана Омера.

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Видео – Bellator/YouTube

Марк Сировой
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