MMA. Американский боец сделал самый невероятный нокаут в истории UFC – видео

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Американский боец Хоакин Бакли отправил в нокаут соперника Импоя Касанганаема ударом ногой в прыжке с разворота

Американский боец смешанных единоборств Хоакин Бакли эффектно нокаутировал соперника Импоя Касанганаема ногой во время турнира UFC Fight Island 5. 

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Во втором раунде Касанганай захватил ногу Бакли, но тому удалось в прыжке с разворота ударить соперника ногой, отправив его в нокаут. 

UFC уже назвало этот нокаут самым невероятным в истории промоушена. Бакли стал главной звездой турнира UFC Fight Island 5. 

  • В феврале 2020 года боксер Тайсон Фьюри досрочно победил чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Уайлдера.
  • 7 мая сообщалось, что боксеры-легенды Майк Тайсон и Эвандер Холифилд возвращаются на ринг.

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Теги: UFC, MMA, Хоакин Бакли, Импой Касанганаем
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