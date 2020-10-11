MMA. Американский боец сделал самый невероятный нокаут в истории UFC – видео

Американский боец смешанных единоборств Хоакин Бакли эффектно нокаутировал соперника Импоя Касанганаема ногой во время турнира UFC Fight Island 5.
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Во втором раунде Касанганай захватил ногу Бакли, но тому удалось в прыжке с разворота ударить соперника ногой, отправив его в нокаут.
UFC уже назвало этот нокаут самым невероятным в истории промоушена. Бакли стал главной звездой турнира UFC Fight Island 5.
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