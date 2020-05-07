Бокс. Легендарные супертяжи возвращаются: Тайсон и Холифилд уже тренируются

Тайсон и Холифилд (скриншот видео mma, boxing - HD, YouTube)

Легендарные боксеры супертяжеловесы 57-летний Эвандер Холифилд и 53-летний Майк Тайсон возвращаются на ринг для участия в выставочных благотворительных боях. Об этом пишет TMZ.

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Холифилд сказал, что будет драться за великое дело. Он хочет собрать деньги для кампании #Unite4OurFight, которая "направлена ​​на то, чтобы предоставить учащимся ресурсы, которые им необходимы для эмоционального развития и образования".

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Are you ready? The moment you've all been waiting for...

The Champ is back! I'd like to announce that I will be making a comeback to the ring. I will be fighting in exhibition matches for a great cause: #Unite4OurFight. Learn more: https://t.co/dfSo0HvV2O pic.twitter.com/8PfrzalHty — Evander Holyfield (@holyfield) May 6, 2020

В свою очередь Тайсон отмечал, что хочет набрать физическую форму, которой будет достаточно для трех – четырех раундов. Выручку же также намерен направить на благотворительность.

"Несколько благотворительных выставочных боев, чтобы помочь бездомным и таким же пострадавшим от наркотиков негодяям как я ", - сказал он.

Пока неизвестно, с кем будут драться легендарные спортсмены. Холифилд сказал в интервью Forbes, что готов выйти на бой с любым соперником старше 50 лет, в том числе и с Тайсоном.

"Думаю, что я готов провести еще один бой с Тайсоном. Но для этого мне должны предложить крупную сумму денег. Я ведь могу выйти в ринг с человеком, от которого не знаешь, чего ожидать", - сообщил боксер.

В то же время Холифилд сказал, что не боится, что Тайсон вновь откусит ему ухо как в 1997-м. По его словам, сейчас Майк стал более кротким, не так сильно расстаривается и не пытается поддерживать образ негодяя.

В ноябре 1996-го Холифилд перебоксировал Тайсона и забил его в 11 раунде.

Летом 1997-го Холифилд вновь переигрывал оппонента и бой завершился досрочно после того, как Тайсон откусил противнику кусочек уха в третьем раунде. Холифилд.

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