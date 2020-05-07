Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Бокс. Легендарные супертяжи возвращаются: Тайсон и Холифилд уже тренируются

Бокс. Легендарные супертяжи возвращаются: Тайсон и Холифилд уже тренируются - Фото
Тайсон и Холифилд (скриншот видео mma, boxing - HD, YouTube)
07.05.2020, 13:37

Боксеры Майк Тайсон и Эвандер Холифилд возвращаются для участия в благотворительных боях. Будет ли третья часть их противостояния – пока неизвестно

Легендарные боксеры супертяжеловесы 57-летний Эвандер Холифилд и 53-летний Майк Тайсон возвращаются на ринг для участия в выставочных благотворительных боях. Об этом пишет TMZ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Холифилд сказал, что будет драться за великое дело. Он хочет собрать деньги для кампании #Unite4OurFight, которая "направлена ​​на то, чтобы предоставить учащимся ресурсы, которые им необходимы для эмоционального развития и образования".

Смотрите также: "Мы единый народ". Усик и Ломаченко снялись в фильме российских церковников

В свою очередь Тайсон отмечал, что хочет набрать физическую форму, которой будет достаточно для трех – четырех раундов. Выручку же также намерен направить на благотворительность.

"Несколько благотворительных выставочных боев, чтобы помочь бездомным и таким же пострадавшим от наркотиков негодяям как я ", - сказал он.

Пока неизвестно, с кем будут драться легендарные спортсмены. Холифилд сказал в интервью Forbes, что готов выйти на бой с любым соперником старше 50 лет, в том числе и с Тайсоном.

"Думаю, что я готов провести еще один бой с Тайсоном. Но для этого мне должны предложить крупную сумму денег. Я ведь могу выйти в ринг с человеком, от которого не знаешь, чего ожидать", - сообщил боксер.

В то же время Холифилд сказал, что не боится, что Тайсон вновь откусит ему ухо как в 1997-м. По его словам, сейчас Майк стал более кротким, не так сильно расстаривается и не пытается поддерживать образ негодяя.

  • В ноябре 1996-го Холифилд перебоксировал Тайсона и забил его в 11 раунде.
  • Летом 1997-го Холифилд вновь переигрывал оппонента и бой завершился досрочно после того, как Тайсон откусил противнику кусочек уха в третьем раунде. Холифилд.

Читайте также: Бокс. Экс-соперник Кличко заразился коронавирусом: он в коме 

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
бокс эвандер холифилд майк тайсон
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 