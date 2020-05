Бокс. Легендарные супертяжи возвращаются: Тайсон и Холифилд уже тренируются

Легендарные боксеры супертяжеловесы 57-летний Эвандер Холифилд и 53-летний Майк Тайсон возвращаются на ринг для участия в выставочных благотворительных боях. Об этом пишет TMZ.

Холифилд сказал, что будет драться за великое дело. Он хочет собрать деньги для кампании #Unite4OurFight, которая "направлена ​​на то, чтобы предоставить учащимся ресурсы, которые им необходимы для эмоционального развития и образования".

Are you ready? The moment you've all been waiting for...

The Champ is back! I'd like to announce that I will be making a comeback to the ring. I will be fighting in exhibition matches for a great cause: #Unite4OurFight. Learn more: https://t.co/dfSo0HvV2O pic.twitter.com/8PfrzalHty