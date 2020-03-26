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Бокс. Экс-соперник Кличко заразился коронавирусом: он в коме

Бокс. Экс-соперник Кличко заразился коронавирусом: он в коме - Фото
Деррик Джефферсон в бою против Владимира Кличко (скриншот видео Boxing Hall of Fame Las Vegas, YouTube)
26.03.2020, 15:07

Деррик Джефферсон в 2001 году бился в ринге с Владимиром Кличко. Сейчас он сражается с коронавирусом

Зараженный коронавирусом SARS-CoV-2 американский экс-боксер Деррик Джефферсон находится в состоянии медикаментозной комы в больнице Бомонта, штат Мичиган. Об этом сообщает Boxing Scene.

Сначала в семье 52-летнего спортсмена думали, что у него простуда, поскольку первый тест на коронавирус был отрицательным. Однако вскоре состояние Джефферсона ухудшилось, повторный анализ дал положительный результат – медики ввели его в искусственную кому и подключили к вентиляции легких.

Несмотря на нынешнее состояние американца, врачи говорят о позитивной динамике.

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СПРАВКА. Деррик Джефферсон (28-4-1, 21KO) был профессиональным боксером в супертяжелом весе с 1995 по 2005 год. В 2001-м он вышел на ринг против Владимира Кличко в бою за титул чемпиона мира по версии WBO, но проиграл бой, оказавшись на канвасе уже во втором раунде.
  • По состоянию на утро 26 марта во всем мире заразились 471 518 человек, 114 444 пациентов одолели недуг, 21 293 - умерли. В Украине - 156 случаев заболевания, пятеро пациентов погибли, один выздоровел.

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Марк Сировой
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