Бокс. Экс-соперник Кличко заразился коронавирусом: он в коме

Деррик Джефферсон в бою против Владимира Кличко (скриншот видео Boxing Hall of Fame Las Vegas, YouTube)

Зараженный коронавирусом SARS-CoV-2 американский экс-боксер Деррик Джефферсон находится в состоянии медикаментозной комы в больнице Бомонта, штат Мичиган. Об этом сообщает Boxing Scene.

Сначала в семье 52-летнего спортсмена думали, что у него простуда, поскольку первый тест на коронавирус был отрицательным. Однако вскоре состояние Джефферсона ухудшилось, повторный анализ дал положительный результат – медики ввели его в искусственную кому и подключили к вентиляции легких.

Несмотря на нынешнее состояние американца, врачи говорят о позитивной динамике.

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СПРАВКА. Деррик Джефферсон (28-4-1, 21KO) был профессиональным боксером в супертяжелом весе с 1995 по 2005 год. В 2001-м он вышел на ринг против Владимира Кличко в бою за титул чемпиона мира по версии WBO, но проиграл бой, оказавшись на канвасе уже во втором раунде.

По состоянию на утро 26 марта Украине - 156 случаев заболевания , пятеро пациентов погибли, один выздоровел. во всем мире заразились 471 518 человек, 114 444 пациентов одолели недуг, 21 293 - умерли. В

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