Бокс. Экс-соперник Кличко заразился коронавирусом: он в коме

Зараженный коронавирусом SARS-CoV-2 американский экс-боксер Деррик Джефферсон находится в состоянии медикаментозной комы в больнице Бомонта, штат Мичиган. Об этом сообщает Boxing Scene.
Сначала в семье 52-летнего спортсмена думали, что у него простуда, поскольку первый тест на коронавирус был отрицательным. Однако вскоре состояние Джефферсона ухудшилось, повторный анализ дал положительный результат – медики ввели его в искусственную кому и подключили к вентиляции легких.
Несмотря на нынешнее состояние американца, врачи говорят о позитивной динамике.
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