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Коронавирус. Заразились 470 000 человек, 115 000 выздоровели: последние данные

Коронавирус. Заразились 470 000 человек, 115 000 выздоровели: последние данные - Фото
Иллюстративное фото: Олег Петрасюк/ЕРА
26.03.2020, 06:37

Коронавирусом заболели почти полмиллиона человек, более 21 000 пациентов умерли. Наибольшее количество жертв - в Италии и Испании

По состоянию на 5:35 утра 26 марта коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, во всем мире заразились 471 518 человек, 114 444 пациентов одолели недуг, 21 293 - умерли. Об этом говорится в сведенных специалистами Университета Джона Хопкинса официальных данных, которые публикуются на Gis and Data.

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Наибольшее количество зараженных зафиксировано в Китае (81 726), на втором месте – Италия (74 386), далее идут США (69 018), Испания (49 515) и Германия (37 323).

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Больше всего летальных случаев зафиксировано в Италии (7503 смертей) и Испании (3647), в Китае, первом эпицентре вспышки, погибли 3285 человек.

В Украине сейчас зафиксировано 145 случаев заражения, один пациент выздоровел, пятеро больных погибли.

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Марк Сировой
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