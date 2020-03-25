Коронавирус. В Сумской области зарегистрирован первый больной

В Конотопе диагностировали первый случай коронавируса – у 76-летней женщины из села Козацького Конотопского района. Об этом сообщил в Facebook мэр Конотопа Артем Семенихин.
Отмечается, что больную поместили в реанимацию центральной районной больницы, она в сознании и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
Семенихин добавил, что пациентке сделали два теста на наличие COVID-19, оба показали положительный результат. У нее взяли дополнительные анализы и отправили их в лабораторию в Сумы.
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