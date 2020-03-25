Коронавирус. В Сумской области зарегистрирован первый больной

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В Конотопе диагностировали первый случай коронавируса – у 76-летней женщины из села Козацького Конотопского района. Об этом сообщил в Facebook мэр Конотопа Артем Семенихин.

Отмечается, что больную поместили в реанимацию центральной районной больницы, она в сознании и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Семенихин добавил, что пациентке сделали два теста на наличие COVID-19, оба показали положительный результат. У нее взяли дополнительные анализы и отправили их в лабораторию в Сумы.

По состоянию на 07:00 25 марта, в Украине было зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 13 областях и Киеве (данные ГСЧС).

Позже в Тернопольской области от коронавируса умер 68-летний мужчина.

Во второй половине в Киеве лабораторно подтвердили еще три случая заболевания коронавирусом. Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 в столице — 34 человека.

А в Винницкой области зафиксировали первый случай заболевания COVID-19.

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