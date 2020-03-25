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Коронавирус. В Сумской области зарегистрирован первый больной

Коронавирус. В Сумской области зарегистрирован первый больной - Фото
Иллюстративное фото: pexels.com
25.03.2020, 18:33

В Сумской области зарегистрирован первый больной COVID-19

В Конотопе диагностировали первый случай коронавируса – у 76-летней женщины из села Козацького Конотопского района. Об этом сообщил в Facebook мэр Конотопа Артем Семенихин. 

Отмечается, что больную поместили в реанимацию центральной районной больницы, она в сознании и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Семенихин добавил, что пациентке сделали два теста на наличие COVID-19, оба показали положительный результат. У нее взяли дополнительные анализы и отправили их в лабораторию в Сумы.

  • По состоянию на 07:00 25 марта, в Украине было зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 13 областях и Киеве (данные ГСЧС).
  • Позже в Тернопольской области от коронавируса умер 68-летний мужчина. 
  • Во второй половине в Киеве лабораторно подтвердили еще три случая заболевания коронавирусом. Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 в столице — 34 человека.
  • А в Винницкой области зафиксировали первый случай заболевания COVID-19.

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Медведева Наталия
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