Психологический рубеж. Заболевших коронавирусом в Украине уже более 100 человек

По состоянию на 07:00 25 марта, в Украине зафиксированы 113 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 13 областях и Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Случаи COVID-19 выявлены:
- Черновицкая область- 38 (1 умер);
- Киев - 31;
- Киевская область - 22;
- Ивано-Франковская - 5 (1 умер);
- Тернопольская область- 4;
- Днепропетровская область - 2;
- Житомирская область- 2 (1 умер);
- Запорожская область- 2;
- Львовская область - 2;
- Волынская область- 1;
- Донецкая - 1;
- Луганская - 1;
- Одесская - 1;
- Черкасская - 1.
Выписали после лечения одного человека в Черновицкой области.
- По состоянию на день 24 марта, в Украине лабораторно подтверждены 97 случаев заболевания коронавирусом.
- Профилактика коронавируса: мойте руки, открывайте форточки и работайте из дома.
Читайте также: Коронавирус. Уляна Супрун дала советы, как можно защититься
Арина Толина