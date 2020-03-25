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Психологический рубеж. Заболевших коронавирусом в Украине уже более 100 человек

Психологический рубеж. Заболевших коронавирусом в Украине уже более 100 человек - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
25.03.2020, 08:59

Случаи заражения COVID-19 подтверждены в 13 областях и Киеве

По состоянию на 07:00 25 марта, в Украине зафиксированы 113 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 13 областях и Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Случаи COVID-19 выявлены:

  • Черновицкая область- 38 (1 умер);
  • Киев - 31;
  • Киевская область - 22;
  • Ивано-Франковская - 5 (1 умер);
  • Тернопольская область- 4;
  • Днепропетровская область - 2;
  • Житомирская область- 2 (1 умер);
  • Запорожская область- 2;
  • Львовская область - 2;
  • Волынская область- 1;
  • Донецкая - 1;
  • Луганская - 1;
  • Одесская - 1;
  • Черкасская - 1.

Выписали после лечения одного человека в Черновицкой области.

  • По состоянию на день 24 марта, в Украине лабораторно подтверждены 97 случаев заболевания коронавирусом.
  • Профилактика коронавируса: мойте руки, открывайте форточки и работайте из дома.

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Арина Толина
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