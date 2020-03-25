Психологический рубеж. Заболевших коронавирусом в Украине уже более 100 человек

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

По состоянию на 07:00 25 марта, в Украине зафиксированы 113 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 13 областях и Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Случаи COVID-19 выявлены:

Черновицкая область- 38 (1 умер);

Киев - 31;

Киевская область - 22;

Ивано-Франковская - 5 (1 умер);

Тернопольская область- 4;

Днепропетровская область - 2;

Житомирская область- 2 (1 умер);

Запорожская область- 2;

Львовская область - 2;

Волынская область- 1;

Донецкая - 1;

Луганская - 1;

Одесская - 1;

Черкасская - 1.

Выписали после лечения одного человека в Черновицкой области.

По состоянию на день 24 марта, в Украине лабораторно подтверждены 97 случаев заболевания коронавирусом.

Профилактика коронавируса: мойте руки, открывайте форточки и работайте из дома.

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