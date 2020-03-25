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Коронавирус. Уляна Супрун дала советы, как можно защититься

Коронавирус. Уляна Супрун дала советы, как можно защититься - Фото
Уляна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
25.03.2020, 08:40

Бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала об использовании медицинских масок и необходимости дезинфекции рук

Медицинские маски не являются достаточной мерой защиты от коронавирусной инфекции COVID-19, а для того, чтобы максимально защититься от заражения, нужно часто мыть с мылом руки. Об этом Украинской правде заявила бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

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Она подчеркнула, что не надевает маску, когда выходит на улицу.

"Когда мы идем по улице за метр-два от других людей или быстро проходим мимо - то нет угрозы заразиться. Когда я иду в магазин и там касаюсь каких-то поверхностей, я при этом не касаюсь лица. Когда завершаю покупки, то пользуюсь антисептиком. Дома мою руки, дальше расставляю продукты и снова мою руки. То есть часто мыть руки - это одна из самых важных вещей", - отметила Супрун.

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Она добавила, что если люди придерживаются всех правил - не касаются лица, моют и дезинфицируют руки, не стоят и не кашляют друг другу в лицо, то есть очень низкая вероятность заразиться.

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"Маски, прежде всего, нужны для медработников, чтобы они защитились от инфицированных людей. Вторая группа лиц, которым нужны маски - это уже больные, чтобы не передавать вирус другим", - сообщила Супрун.

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По ее словам, третья группа - это лица, имеющие постоянный контакт со многими людьми, например, кассиры в магазинах.

"Но маски не является достаточной мерой. Я вижу, как люди суют пальцы под маску, касаются лица, либо не меняют их регулярно. Тогда им это не поможет. Или шьют сейчас маски из ткани, которая пропускает капли и вирус, поскольку она не является блокирующей. Сейчас получается, что люди воспринимают маску как некий талисман или оберег. "У меня есть маска, потому не заболею". Но это не так", - уточнила Супрун.

  • 23 марта главный санитарный врач Виктор Ляшко в связи с массовым распространением коронавирусной инфекции COVID-19 украинцам рекомендует надевать медицинские маски в общественных местах, чтобы не заразить других людей.

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Арина Толина
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Уляна Супрун советы дезинфекция маски коронавирус COVID-19
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