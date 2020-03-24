Как правильно мыть руки антисептиком: показывает главный санврач страны - видео

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сегодня на брифинге продемонстрировал, как правильно мыть руки антисептиком.

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Ляшко заявил, что сейчас ими фиксируется неправильное использование антисептиков в быту.

По его словам, следует нанести на ладонь два с половиной-три миллилитра жидкости и после этого протереть руки. Такое количество антисептика позволит иметь увлаженные руки на протяжение 20-30 секунд: "Именно эти 20-30 секунд приведут к тому, что антисептическое средство подействует на микроорганизмы и вирусы, которые находятся у нас на ладонях".

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