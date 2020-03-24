Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко продемонстрировал, как правильно мыть руки антисептиком

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сегодня на брифинге продемонстрировал, как правильно мыть руки антисептиком. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ляшко заявил, что сейчас ими фиксируется неправильное использование антисептиков в быту. 

По его словам, следует нанести на ладонь два с половиной-три миллилитра жидкости и после этого протереть руки. Такое количество антисептика позволит иметь увлаженные руки на протяжение 20-30 секунд: "Именно эти 20-30 секунд приведут к тому, что антисептическое средство подействует на микроорганизмы и вирусы, которые находятся у нас на ладонях". 

Читайте также: Столица получила 170 000 масок, ждут еще 100 000, основная часть передана больницам

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: Виктор Ляшко, мытье рук, коронавирус, COVID-19, антисептик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Как правильно мыть руки антисептиком: показывает главный санврач страны - видео
Как правильно мыть руки антисептиком: показывает главный санврач страны - видео
Армию США задействовали в битве с коронавирусом SARS-CoV-2 – атмосферное видео
Армию США задействовали в битве с коронавирусом SARS-CoV-2 – атмосферное видео
Зеленский: Власть не воспользуется ЧП для непопулярных решений - видео
Зеленский: Власть не воспользуется ЧП для непопулярных решений - видео
Мнение Коронавирус и карантин: мы все что-то потеряем. Примите это
Сделка на миллион: как достичь успеха в переговорах
Мнение Сделка на миллион: как достичь успеха в переговорах
Гендиректор аэропорта Борисполь: Такая пустота - жуть берет. Как в фильмах ужасов
Транспорт Гендиректор аэропорта Борисполь: Такая пустота - жуть берет. Как в фильмах ужасов
Популярное
фото/видео
Как правильно мыть руки антисептиком: показывает главный санврач страны - видео
Как правильно мыть руки антисептиком: показывает главный санврач страны - видео
Армию США задействовали в битве с коронавирусом SARS-CoV-2 – атмосферное видео
Армию США задействовали в битве с коронавирусом SARS-CoV-2 – атмосферное видео 09:59
Зеленский: Власть не воспользуется ЧП для непопулярных решений - видео
Зеленский: Власть не воспользуется ЧП для непопулярных решений - видео 23.03.20, 18:28
В Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствий
В Хорватии вчера произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение: фото последствий 23.03.20, 09:34
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 