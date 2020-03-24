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Коронавирус. В Украине зафиксированы 84 случая: инфографика - Минздрав

Коронавирус. В Украине зафиксированы 84 случая: инфографика - Минздрав - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
24.03.2020, 10:15

По данным Минздрава, за последние сутки заболели COVID-19 11 человек

По состоянию на 10:00 24 марта, в Украине подтверждены 84 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

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Случаи COVID-19 выявлены:

  • Днепропетровская область - 2;
  • Донецкая область - 1;
  • Житомирская область - 2 (1 летальный)
  • Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный)
  • Киев - 29;
  • Киевская область - 15, из них 10 в течение суток;
  • Львовская область - 2;
  • Тернопольская область - 2, из которых 1 за последние сутки;
  • Черновицкая область - 25 (1 летальный)
  • Черкасская - 1.

Всего зафиксированы три летальных случая  от COVID-19 в Украине. Один пациент уже выздоровел, повторное диагностирование подтвердило отсутствие вируса в организме.

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Карта по заболевания коронавирусом в Украине на 24 марта: фото

Фото: facebook.com/phc.org.ua

Специалисты исследовали более 860 образцов. "Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Коронавирус. Главный санврач выступает за усиление мер на карантине

Арина Толина
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