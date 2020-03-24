Коронавирус. В Украине зафиксированы 84 случая: инфографика - Минздрав

Иллюстративное фото: pixabay.com

По состоянию на 10:00 24 марта, в Украине подтверждены 84 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

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Случаи COVID-19 выявлены:

Днепропетровская область - 2;

Донецкая область - 1;

Житомирская область - 2 (1 летальный)

Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный)

Киев - 29;

Киевская область - 15, из них 10 в течение суток;

Львовская область - 2;

Тернопольская область - 2, из которых 1 за последние сутки;

Черновицкая область - 25 (1 летальный)

Черкасская - 1.

Всего зафиксированы три летальных случая от COVID-19 в Украине. Один пациент уже выздоровел, повторное диагностирование подтвердило отсутствие вируса в организме.

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Фото: facebook.com/phc.org.ua

Специалисты исследовали более 860 образцов. "Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц", - отмечается в сообщении.

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