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В Украине впервые выздоровел заболевший коронавирусом

В Украине впервые выздоровел заболевший коронавирусом - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
20.03.2020, 12:22

Пациенту из Черновцов первому в стране диагностировали COVID-19 - это было 3 марта. Спустя две недели у него отрицательный тест - организм справился.

В Черновцах после повторного отрицательного теста на COVID-19 выписывают из больницы первого в Украине пациента, который переболел коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в Facebook президент Владимир Зеленский.

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"У нас очень радостная новость: пациенту из Черновцов сделали повторный лабораторный анализ на коронавирус, и он во второй раз показал негативный результат. Таким образом, можем констатировать официально: в Украине есть первый человек, который выздоровел от коронавируса", - сказал он.

По словам президента, сегодня этого пациента выписывают из больницы - он обязан быть дома в самоизоляции по меньшей мере 14 дней.

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По мнению Зеленского, эта "самая приятная за последние дни новость - свидетельство того, что у нас все будет хорошо".

У этого жителя Черновцов 3 марта впервые диагностировали COVID-19 в Украине. Его первый отрицательный тест получен 16 марта.

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Евгений Пилипенко
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