Коронавирус в Украине. Правительство рассказывает, что нужно знать о COVID19

Коронавирус COVID-19 (иллюстрация — пресс-служба CDC)

Сегодня в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. На сайте правительства опубликованы ответы на самые распространенные вопросы о вирусе.

Как защитить себя от вирусных инфекций? Укреплять иммунитет и следить за самочувствием, мыть руки с мылом в течение 20 секунд, избегать контакта с людьми с симптомами ОРВИ, термически обрабатывать продукты, избегать прикосновений к лицу и в случае появления симптомов ОРВИ обращаться к своему семейному врачу.

Как передается заболевание? COVID-19 передается капельным и контактным путями. Вирус не циркулирует в воздухе, а передается от человека к человеку. Расстояние - это гарантия безопасности. Чаще всего вирус попадает на слизистые оболочки носа, глаз или другие предметы после касания объектов, загрязненных выделениями из дыхательных путей больного или инфицированного.

Помогут ли хирургические маски? Медицинская маска помогает ограничить распространение вируса, если вы заболели. Важно соблюдать гигиену рук и органов дыхания, а также избегать тесных контактов с людьми, имеющими симптомы заболевания.

Кто в группе риска? Пожилые люди, люди с хроническими болезнями и слабым иммунитетом, медицинские работники, лица, имевшие прямой физический контакт с больным, а также лица, которые находились в закрытой среде с больными.

Можно ли заразиться от животных и передается ли вирус через фрукты? Пока нет подтверждений, что домашние животные, например, собаки или кошки, могут быть переносчиками нового коронавируса, однако после контакта с ними следует мыть руки. Также нет никаких данных о передаче вируса через фрукты.

Безопасно получать посылки из стран, где зарегистрированы случаи заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией? Да, вполне. Невозможно заразиться COVID-19 через посылку.

Сколько вирус живет на поверхностях? Вирус может сохранять жизнеспособность на поверхностях от трех часов до нескольких дней. Конкретные сроки зависят от ряда условий.

Какие симптомы заболевания? Самыми распространенными симптомами являются кашель, лихорадка и затрудненное дыхание. В некоторых случаях - диарея или конъюнктивит.

Насколько заболевание, вызванное новым коронавирусом, опасно? По данным Кабмина, 20% всех случаев заболеваний являются тяжелыми, только около 3% нуждаются в реанимации.

Сколько длится инкубационный период заболевания, вызванного новым коронавирусом? По рекомендации ВОЗ, срок наблюдения за лицами, которые контактировали с пациентами с подтвержденной инфекцией, составляет 14 дней.

Готова ли Украина к случаям заболевания, вызванного новым коронавируса? В Кабмине заявляют, что да, Украина имеет четкий план действий. В стране около 12 000 мест в инфекционных стационарах, около 2000 врачей-инфекционистов и 5000 медперсонала. В украинских больницах есть инфекционные боксы. Система диагностирования заболевания налажена.

Есть ли лекарство от заболевания, вызванного новым коронавируса? Сейчас рекомендованных лекарственных средств, предназначенных для профилактики или лечения инфекции, не существует. Пациентам предоставляется симптоматическое лечение.

В конце декабря 2019-го в КНР началась вспышка инфекции COVID-19 (ранее 2019-nCoV): вирус вызывает пневмонию нового типа.

По состоянию на конец зимы эвакуация украинцев из Италии, где сильнейшая вспышка COVID-19, не планируется.

Важно: Профилактика коронавируса: мойте руки, открывайте форточки и работайте из дома