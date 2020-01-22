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Китайские власти просят людей не ездить на "родину" коронавируса

Китайские власти просят людей не ездить на "родину" коронавируса - Фото
Фото: Wu Hong/ЕРА
22.01.2020, 15:12

Жителей Уханя просят оставаться в границах города

Китайские власти призывают людей не ездить в город Ухань, откуда, предположительно, начал распространяться новый неизвестный коронавирус. Об этом сообщает BBC.

Жителей 9-миллионного города также просят избегать скоплений людей и не проводить общественные мероприятия. "Не нужно ездить в Ухань. А те, кто в живет там, пожалуйста, не покидайте город", - сказал вице-министр Национальной комиссии здравоохранения Ли Бин.

Вирус распространился из Уханя в несколько провинций Китая, а также в США, Таиланд и Южную Корею. Уже есть 440 подтвержденных случаев. Власти Китая признают, что страна сейчас находится "на самой критической стадии" профилактики и контроля.

  • Сегодня в Министерстве здравоохранения Таиланда заявили, что 73-летняя гражданка Таиланда заразилась коронавирусом.
  • Неизвестный коронавирус, который провоцирует пневмонию, появился в Ухане.

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коронавирус ухань Китай
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