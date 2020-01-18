Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Китае зафиксирован неизвестный вирус, вызывающий пневмонию

В Китае зафиксирован неизвестный вирус, вызывающий пневмонию - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
18.01.2020, 13:32

Власти Китая сообщают о 45 случаях заболеваний вирусом, а британские ученые заявляют о 1700 зараженных

Британские ученые заявляют, что количество людей в Китае, зараженных таинственными вирусом, значительно превышает официальные данные. Об этом сообщает BBC News Україна.

По оценкам ученых, заражены около 1700 человек.

Первую вспышку зафиксировали к китайском городе Ухань, а в декабре от этого вируса умерли два человека. Сообщается, что он вызывает пневмонию.

"Симптомы схожи с простудными, то есть повод для тревоги есть, но это не так страшно, как атипичная пневмония", - заявил Русской службе Би-би-си профессор Марк Вулхаус из Эдинбургского университета.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что следят за вспышкой и находятся на связи с властями Китая.

Власти Китая заявляют, что распространения вируса от одного больного человека к другому не было. Они связывают вспышку с рынком морепродуктов в Ухане, где также продаются живые животные.

  • В апреле 2019 года в Украине мужчина умер от гриппа. 

Смотрите также: Ученым удалось запечатлеть на видео процесс "рождения" вирусов

Напишите нам
Китай вирус пневмония
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 