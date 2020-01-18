В Китае зафиксирован неизвестный вирус, вызывающий пневмонию

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Британские ученые заявляют, что количество людей в Китае, зараженных таинственными вирусом, значительно превышает официальные данные. Об этом сообщает BBC News Україна.

По оценкам ученых, заражены около 1700 человек.

Первую вспышку зафиксировали к китайском городе Ухань, а в декабре от этого вируса умерли два человека. Сообщается, что он вызывает пневмонию.

"Симптомы схожи с простудными, то есть повод для тревоги есть, но это не так страшно, как атипичная пневмония", - заявил Русской службе Би-би-си профессор Марк Вулхаус из Эдинбургского университета.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что следят за вспышкой и находятся на связи с властями Китая.

Власти Китая заявляют, что распространения вируса от одного больного человека к другому не было. Они связывают вспышку с рынком морепродуктов в Ухане, где также продаются живые животные.

В апреле 2019 года в Украине мужчина умер от гриппа.

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