Ученым удалось запечатлеть на видео процесс "рождения" вирусов

Американские ученые из Гарвардской школы инженерных и прикладных наук имени Джона Полса создали метод, который позволяет в реальном времени наблюдать за появлением на свет вирусов. Об этом сообщает пресс-служба Гарвардской школы.

Исследователи сосредоточились на одноцепочечных РНК-вирусах.

Ученые изучили вирус, поражающий бактерии E. coli. Он составляет 30 нанометров в диаметре, имея один кусок РНК, около 3600 нуклеотидов и 180 идентичных белков. Белки образуют форму шестиугольника и пятиугольника, образуя структуру, похожую на футбольный мяч, называемую капсидом.

До сих пор сборку вируса никто не мог наблюдать в реальном времени, потому что исходные вещества и продукты крайне малы, а взаимодействие между ними очень слабое.

Исследователи использовали интерферометрическую рассеивающую микроскопию - метод, в котором свет, рассеянный от объекта, создает темное пятно в луче света. Метод не раскрывает структуру вируса, но показывает размер его оболочки и изменение со временем.

Ученые прикрепили нити РНК-вирусов к субстрату и заставили белки течь по поверхности. Затем, используя интерферометрический микроскоп, они наблюдали, как появляются темные пятна, которые постепенно становились темнее, пока не достигли размеров выросших вирусов. Регистрируя интенсивность этих растущих пятен, исследователи могли фактически определить, сколько белков прикреплялось к каждой нити РНК.