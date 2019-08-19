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В Британии пробуют лечить алкоголизм с помощью экстази

В Британии пробуют лечить алкоголизм с помощью экстази - Фото
MDMA (Фото: EPA)
19.08.2019, 22:13

Ученые доказали, что подобная терапия под наблюдением врачей безопасна для пациентов

В Бристоле ученые попробовали использовать небольшие дозы MDMA (полусинтетическое психоактивное соединение, известное как "экстази") для лечения алкоголизма и заявили о безопасности подобной терапии. Об этом сообщает The Guardian.

Ученые говорят, что у добровольцев, на которых испытывали новую терапию, не наблюдалось вредного воздействия на психическое или физическое состояние.

В тестировании нового метода, который длился девять месяцев, приняли участие 11 человек. За это время к зависимости вернулся один человек, пятеро вообще отказались от алкоголя, остальные пьют время от времени, но не доходят до стадии алкоголизма.

Исследователи объясняют это тем, что часто в основе алкоголизма лежат психологические травмы и страхи, а MDMA в сочетании с психотерапией помогает пациентам с ними справиться.

"Психотерапия МДМА дает вам возможность заняться личными рассказами, основанными на ранних травмах. Это идеальный препарат для психотерапии, ориентированной на травмы", - пояснил доктор Бен Сесса, психиатр-нарколог и старший научный сотрудник Имперского колледжа в Лондоне.

На первом этапе тестирования ученые доказали, что подобная терапия под наблюдением врачей безопасна для пациентов.

На следующих этапах ученые планируют сравнить эффективность MDMA и плацебо, чтобы подтвердить эффективность лечения. 

Отмечается, что исследования проводятся в больнице, рядом с пациентами на всех этапах находятся психиатры и наркологи.

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алкоголизм здоровье экстази MDMA
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