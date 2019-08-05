Ученые предупреждают: похмелье ухудшает умственные способности

Похмелье (фото - Pixabay)

Ученые из австралийского технического университета в Мельбурне заявляют, что алкогольное похмелье ухудшает память и снижает умственные способности. Об этом сообщает Medical Xpress.

Исследователи провели опрос в центральном развлекательном районе Брисбена, интервьюируя посетителей баров.

В эксперименте приняло участие около 100 человек. Каждый из испытуемых ночью употреблял алкоголь, а на утро проходил когнитивный онлайн-тест, перед этим подышав в алкотестер.

Исследования показали, что люди, имевшие более высокую концентрацию алкоголя, сообщали об ухудшении самочувствия из-за похмелья и проходили тест медленнее, чем более трезвые.

"Неудивительно, что чем больше алкоголя потребляется, тем хуже похмелье и поражение мозга", - рассказывает доктор наук Сара Бенсон.

Бенсон уточняет, что этот тип исследований важен, чтобы люди понимали свои ограничения во время похмелья: "Например, наше исследование доказывает, что похмелье снижает способность заниматься сложной деятельностью, и, таким образом, способность управлять авто, работать, учиться или совершать другие виды деятельности - ухудшается из-за похмелья".

Ранее стало известно, что компонент красного вина может помочь в борьбе против депрессии.