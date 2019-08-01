Компонент красного вина может помочь против депрессии

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Учены из Университета штата Нью-Йорк в Буффало заявили, что ресвератрол - природный антиоксидант, содержащийся в красном вине, может служить эффективным средством против депрессии и тревоги. Об этом сообщает Medical Xpress.

«Ресвератрол может стать эффективной альтернативой препаратам, применяемым в лечении депрессии и тревожного расстройства», - говорит Ин Сюн, член исследовательской команды, доктор философии, доктор наук, соавтор и доцент научных исследований в Университете Буффало.

В предыдущих исследованиях ученые уже говорили о том, что ресвератрол обладает эффектом, похожим на антидепрессанты. Однако в этом исследовании, группа сосредоточилась на изучении того, как этот компонент влияет на выработку гормонов стресса.

Учены проводили эксперименты на мышах, которые поддавались воздействию длительного стресса, что привело к активной выработке кортикостерона и накоплению фермента PDE4, связанного с тревожностью и развитием депрессии.

Затем в пищу грызунов добавили ресвератрол. Как выяснилось, он подавлял накопление в мозге PDE4 и снижал уровень тревожности у подопытных грызунов, улучшая их психическое состояние.

Ранее ученые открыли клетки в печени, которые имеют возможность регенерировать поврежденные клетки печени и лечить заболевания в органе без необходимости трансплантации.