Ученые открыли клетки, способные восстанавливать печень

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Ученые из Лондонского королевского колледжа выявили новый тип клеток в печени, которые имеют возможность регенерировать поврежденные клетки печени и лечить заболевания в органе без необходимости трансплантации. Об этом сообщает New Atlas.

Как отмечают в издании, существует более 100 индивидуальных состояний, способствующих развитию заболеваний печени. Чем заболевание тяжелее, тем больше необходимость трансплантации.

Исследование опубликованное в New Atlas говорит, что использование абсолютно нового метода лечения в будущем сделает трансплантацию бесполезной, благодаря регенерации больных клеток.

"Впервые мы выявили, что клетки со свойствами, напоминающими стволовые клетки, целиком могут существовать в печени человека. Это, в свою очередь, может обеспечить широкий спектр применения регенеративной медицины для лечения заболеваний печени", - говорит ведущий автор нового исследования Тамир Рашид.

"Нам сейчас надо быстро работать, чтобы открыть рецепт превращения плюрипотентных стволовых клеток в HHyP (гепатобилиарная гибридная клетка-предшественник), чтобы мы могли пересадить эти клетки пациента по желанию", - объясняет Рашид.

"В долгосрочной перспективе мы также будем работать над тем, или мы сможем перепрограммировать HHyР в организме, используя традиционные фармакологические препараты для восстановления больной печени без трансплантации клеток или органов" - подытожил ученый.

В издании подмечают, что это исследование открывает путь для целиком новых будущих методов лечения заболеваний печени, которые могут устранить необходимость в тяжелых и инвазивных процедурах трансплантации органов.

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