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Продолжительность жизни в Японии достигла нового уровня

Продолжительность жизни в Японии достигла нового уровня - Фото
Фото: depositphotos.com
31.07.2019, 11:20

По сравнению с 1989 годом, продолжительность жизни японцев выросла в пять раз

Средняя продолжительность жизни в Японии достигла нового рекордного уровня как у мужчин, так и у женщин. Об этом сообщает NHK

На канале отмечают, что по сравнению с 1989 годом, когда в Японии началась эра Хейсэй (длилась 30 лет), продолжительность жизни увеличилась более, чем на пять лет. 

Министерство здравоохранения Японии сообщил, что в 2018 году средняя продолжительность жизни в стране составила 87,3 года для женщин и 81,2 года для мужчин. 

Правительство Японии фиксирует погодичное увеличение средней продолжительности жизни уже седьмой год подряд.

"Средняя продолжительность жизни японок стала второй самой высокой после Гонконга четвертый год подряд, а японцев - третьей самой высокой после Гонконга и Швейцарии второй год подряд", - отмечают в издании. 

В апреле Всемирная организация здравоохранения сообщила, что продолжительность жизни растет во всем мире. Медики отмечали, что тенденция, что женщины живут дольше, сохраняется.

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япония продолжительность жизни
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