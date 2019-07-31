Продолжительность жизни в Японии достигла нового уровня

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Средняя продолжительность жизни в Японии достигла нового рекордного уровня как у мужчин, так и у женщин. Об этом сообщает NHK.

На канале отмечают, что по сравнению с 1989 годом, когда в Японии началась эра Хейсэй (длилась 30 лет), продолжительность жизни увеличилась более, чем на пять лет.

Министерство здравоохранения Японии сообщил, что в 2018 году средняя продолжительность жизни в стране составила 87,3 года для женщин и 81,2 года для мужчин.

Правительство Японии фиксирует погодичное увеличение средней продолжительности жизни уже седьмой год подряд.

"Средняя продолжительность жизни японок стала второй самой высокой после Гонконга четвертый год подряд, а японцев - третьей самой высокой после Гонконга и Швейцарии второй год подряд", - отмечают в издании.

В апреле Всемирная организация здравоохранения сообщила, что продолжительность жизни растет во всем мире. Медики отмечали, что тенденция, что женщины живут дольше, сохраняется.