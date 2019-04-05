Продолжительность жизни людей увеличивается во всем мире - ВОЗ

Фото: Esther Town on Unsplash

Продолжительность жизни во всем мире продолжает увеличиваться, однако тенденция, что женщины живут дольше, сохраняется. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 4 апреля, передает Радио Свобода.

Отмечается, что в период между 2000 и 2016 годами глобальная продолжительность жизни увеличилась на 5,5 лет - с 66,5 до 72,0 лет.

Реклама

Разницу между продолжительностью жизни мужчин и женщин в ВОЗ объясняют в том числе тем, что первые реже обращаются к врачам. Кроме того, мужчины в четыре раза чаще становятся жертвами убийств и в два раза чаще погибают в результате аварий на дорогах.

В ВОЗ добавили, что мужчины также чаще прибегают к самоубийствам и больше страдают вследствие сердечно-сосудистых заболеваний.

"Глобальные показатели смертности от самоубийств в 2016 году были на 75% выше у мужчин, чем у женщин", - отметили эксперты.

Читайте также: Как пережить выборы. Совет Супрун: больше воды и фруктов

При этом разница в продолжительности жизни женщин и мужчин меньше в странах, где ограничен доступ к медицинской помощи.