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30.03.2019, 16:26

Супрун дала рекомендации тем, кто будет работать на выборах

Супрун дала рекомендации тем, кто будет работать на выборах - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр собрала советы, "которые помогут выдержать сутки, в которых мало сна, свежего воздуха и движения"

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Министр здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook дала советы, как сохранить здоровье людям, которые будут работать на выборах.

Она напомнила, что члены избирательных комиссий, наблюдатели и команды экзит-полов будут работать в эти дни. 

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"Собрали советы, которые помогут выдержать сутки, в которых мало сна, свежего воздуха и движения, зато много людей и большая потребность в концентрации внимания", - написала Супрун.

Прежде всего министр порекомендовала взять с собой еду. При этом она отметила, что нужны питательные вещества, а не просто калории: яблоки, бананы, курага, чернослив, мандарины. Также Супрун рекомендовала добавить в рацион белковую пищу: омлет, орехи, сыр, мясо.

Также министр посоветовала пить воду - 3 литра для одного человека, без учета чая и кофе.

Кроме того Супрун порекомендовала позаботиться о своем комфорте и гигиене.

"Контакт с бюллетенями и большим количеством людей оставляют на руках грязь, бактерий и вирусы, а нервозность и много кофе делают ладони потливыми. Решат это 20 секунд мытья рук теплой водой и мылом. Сушить же руки лучше собственным полотенцем, и вряд ли на участках будут бумажные салфетки ", - рассказала она.

Также министр посоветовала делать приседания и растягиваться время от времени, проветривать помещения.

Супрун посоветовала взять с собой аптечку и переменную и теплую одежду.

Ранее Супрун дала советы, как преодолеть стресс накануне выборов.

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Теги: выборы, рекомендации, ульяна супрун, здоровье
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