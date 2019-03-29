Стресс накануне выборов и как его преодолеть: объясняет Супрун

Фото: pixabay.com

Накануне выборов и в связи с предвыборным обострением растет и уровень стресса, тревожности, агрессивного общения, в некоторых случаях – проявление неадекватного поведения. Однако эти явления – свойственны многим странам и такому стрессу можно противостоять, пишет в своем Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она отмечает, что, к примеру, 50% американцев назвали последние президентские выборы "существенным источником стресса". Чтобы сохранить себе здоровье, необходимо следовать следующим инструкциям: ограничивать "потребление" медиа; не развивать дискуссии, которые могут перерасти в конфликт; признать, что стресс и тревога – не принесут никакой пользы; признать, что любое происшествие в день выборов и что бы ни случилось после них – это не конец жизни.

Реклама

Супрун также советует проголосовать в день выборов, поскольку это обязанность каждого гражданина.

26 марта Супрун пояснила, как подавать жалобу на врачей в случае причененного вреда здоровью.