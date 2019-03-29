Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.03.2019, 17:17

Стресс накануне выборов и как его преодолеть: объясняет Супрун

Стресс накануне выборов и как его преодолеть: объясняет Супрун - Фото
Фото: pixabay.com

И.о. министра здравоохранения советует ограничить потребление новостей и воздержаться от конфликтов

Реклама
Реклама

Накануне выборов и в связи с предвыборным обострением растет и уровень стресса, тревожности, агрессивного общения, в некоторых случаях – проявление неадекватного поведения. Однако эти явления – свойственны многим странам и такому стрессу можно противостоять, пишет в своем Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она отмечает, что, к примеру, 50% американцев назвали последние президентские выборы "существенным источником стресса". Чтобы сохранить себе здоровье, необходимо следовать следующим инструкциям: ограничивать "потребление" медиа; не развивать дискуссии, которые могут перерасти в конфликт; признать, что стресс и тревога – не принесут никакой пользы; признать, что любое происшествие в день выборов и что бы ни случилось после них – это не конец жизни.

Реклама

Супрун также советует проголосовать в день выборов, поскольку это обязанность каждого гражданина.

26 марта Супрун пояснила, как подавать жалобу на врачей в случае причененного вреда здоровью.

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, стресс
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 