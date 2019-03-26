Супрун рассказала, как жаловаться на врачей за вред здоровью

Пациенты медицинских учреждений имеют право обжаловать неправомерное решение и получить компенсацию за причиненный вред их здоровью. Ответчиком всегда является работодатель - заведение здравоохранения или врач-ФОП. Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.
"Фиксация таких жалоб - очень полезный инструмент. Он помогает доказать, что в конкретной больнице действительно были случаи нарушения прав пациентов", - сказала Супрун, отметив, что нужно писать письменное обращение - принести лично и попросить зарегистрировать, отправить по почте заказным письмом или через электронную почту с указанием адрес для ответа.
Что нужно указать в заявлении:
- ФИО;
- Место жительства;
- Изложить суть вопроса и сформулировать требование; если вы хотите присутствовать при рассмотрении – укажите это;
- Подпись и дату.
Кому направлять жалобу:
- Главврачу с письменным заявлением (попросите зарегистрировать его);
- Если ситуацию не разрешилась, то в департамент или управление здравоохранения вашего города или области;
- Если не удалось повторно - звоните на горячую линию местных органов исполнительной власти;
- Если ситуация остается нерешенной, обратитесь на горячую линию правительства по телефону 1545.
- Можно обратиться в Инспекцию по вопросам защиты прав потребителей (бесплатно).
- Если ситуация остается нерешенной, пациент имеет право обратиться в суд. За бесплатной правовой помощью можно обратиться в Центры по предоставлению бесплатной правовой помощи.
Что делать, если вы не согласны с решением, которое получили после своей жалобы (обращаться можно в течение месяца, после того как вас ознакомили с решением):
- Подать жалобу в орган или должностному лицу высшего уровня;
- Подать жалобу в местный департамент здравоохранения;.
Обращение могут рассматривать:
- До 15 дней (если не требует дополнительного изучения);
- До 30 дней (если требуется дополнительное изучение);
- До 45 дней (если изучить обстоятельства невозможно в 30-дневный срок).