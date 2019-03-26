Супрун рассказала, как жаловаться на врачей за вред здоровью

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Пациенты медицинских учреждений имеют право обжаловать неправомерное решение и получить компенсацию за причиненный вред их здоровью. Ответчиком всегда является работодатель - заведение здравоохранения или врач-ФОП. Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"Фиксация таких жалоб - очень полезный инструмент. Он помогает доказать, что в конкретной больнице действительно были случаи нарушения прав пациентов", - сказала Супрун, отметив, что нужно писать письменное обращение - принести лично и попросить зарегистрировать, отправить по почте заказным письмом или через электронную почту с указанием адрес для ответа.

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Что нужно указать в заявлении:

ФИО;

Место жительства;

Изложить суть вопроса и сформулировать требование; если вы хотите присутствовать при рассмотрении – укажите это;

Подпись и дату.

Кому направлять жалобу:

Главврачу с письменным заявлением (попросите зарегистрировать его);

Если ситуацию не разрешилась, то в департамент или управление здравоохранения вашего города или области;

Если не удалось повторно - звоните на горячую линию местных органов исполнительной власти;

Если ситуация остается нерешенной, обратитесь на горячую линию правительства по телефону 1545.

Можно обратиться в Инспекцию по вопросам защиты прав потребителей (бесплатно).

Если ситуация остается нерешенной, пациент имеет право обратиться в суд. За бесплатной правовой помощью можно обратиться в Центры по предоставлению бесплатной правовой помощи.



Что делать, если вы не согласны с решением, которое получили после своей жалобы (обращаться можно в течение месяца, после того как вас ознакомили с решением):

Подать жалобу в орган или должностному лицу высшего уровня;

Подать жалобу в местный департамент здравоохранения;.

Обращение могут рассматривать: