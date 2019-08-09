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Музыка. Хэви-метал полезен для здоровья - ученые

Музыка. Хэви-метал полезен для здоровья - ученые - Фото
Фото: Pixabay
09.08.2019, 10:50

Любители тяжелой музыки "более открыты новому и чувствуют себя более счастливыми", пишет преподаватель Университета Кардифф Метрополитан

Тяжелая музыка, в частности, хэви-метал (heavy metal), не только не вредит поклонникам, но даже приносит пользу их здоровью. Об этом сотрудник Университета Кардифф Метрополитан Ник Перхэм пишет в статье для Neuroscience News.

Будучи страстным поклонником этого жанра музыки, Перхэм проанализировал исследования своих коллег и увидел, что любители "тяжелого металла" чувствуют себя счастливее в молодости, более открыты для новых впечатлений и переживаний, например, больше интересуются необычной и непростой для понимания музыкой.

Косвенно хэви-метал развивает и критическое мышление.

Также недавно опубликованные исследования показали, что фанаты "металла" не становятся более склонными к насилию, как утверждалось раньше.

Несмотря на все это, Перхэм подчеркивает, что такую пользу здоровью хэви-метал может принести только цего ценителям, а противники, наоборот, будут чувствовать дискомфорт, слушая его.

  • В марте ученые из музыкальной лаборатории австралийского Университета Маккуори пришли к выводу, что прослушивание экстремально тяжелой музыки, например, в стиле дэт-метал (death metal), не повышает склонность людей к насилию, а наоборот – делает их счастливыми.
  • Сегодня, 9 августа, американская группа Slipknot, играющая ню-метал, выпустила свой очередной альбом - We Are Not Your Kind.
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хэви-метал здоровье музыка heavy metal
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