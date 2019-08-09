Музыка. Хэви-метал полезен для здоровья - ученые

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Тяжелая музыка, в частности, хэви-метал (heavy metal), не только не вредит поклонникам, но даже приносит пользу их здоровью. Об этом сотрудник Университета Кардифф Метрополитан Ник Перхэм пишет в статье для Neuroscience News.

Будучи страстным поклонником этого жанра музыки, Перхэм проанализировал исследования своих коллег и увидел, что любители "тяжелого металла" чувствуют себя счастливее в молодости, более открыты для новых впечатлений и переживаний, например, больше интересуются необычной и непростой для понимания музыкой.

Косвенно хэви-метал развивает и критическое мышление.

Также недавно опубликованные исследования показали, что фанаты "металла" не становятся более склонными к насилию, как утверждалось раньше.

Несмотря на все это, Перхэм подчеркивает, что такую пользу здоровью хэви-метал может принести только цего ценителям, а противники, наоборот, будут чувствовать дискомфорт, слушая его.