Музыка. Slipknot показали вертикальный клип на новую песню: видео

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Вчера вышел новый сингл Slipknot - Birth Of the Cruel, и он весьма тяжел

Американская группа Slipknot, играющая ню-метал, представила вертикальное музыкальное видео на композицию Birth Of the Cruel.

Эта песня тоже войдет в альбом We Are Not Your Kind, релиз которого запланирован на 9 августа.

Новый ролик дает возможность еще раз взглянуть на маски каждого участника коллектива.

Что касается песни, она немного напоминает такие более ранние работы группы, как Prosthetics.

Ранее на своей официальной Facebook-странице Девятки появилось нововведение: при помощи специального фильтра каждый пользователь соцсети мог "примерить" на свой аватар одну из масок членов группы.

В мае Slipknot показали свои новые маски в клипе Unsainted. Также их можно увидеть в клипе Solway Firth, который вышел в прошлом месяце.

Ношение масок в клипах и на концертах - одна из зарактерных особенностей группы из Айовы. Маски меняются от одного значимого периода в жизни команды (например, альбома) к другому.

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Теги: видео, музыка, клип, Slipknot, We Are Not Your Kind
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