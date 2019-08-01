Музыка. Slipknot предлагают примерить их маски в Facebook: видео

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Группа запустила приложение, которое помещает одну из масок на аватар пользователя Facebook

На официальной Facebook-странице американской группы Slipknot, играющей ню-метал, появилось нововведение: при помощи специального фильтра каждый пользователь соцсети может "примерить" на свой аватар одну из масок членов группы.

Группа опубликовала короткое видео, в котором сначала появляется гитарист Джим Рут в маске и название нового альбома - We Are Not Your Kind - затем призыв - "Надень маску" - и наконец, адрес группы Facebook.

В первом комментарии к видео, оставленном самой группой, есть ссылка на приложение, позволяющее разместить маску на аватаре юзера.

В мае Slipknot покаал свои новые маски в клипе Unsainted. Также их можно увидеть в клипе Solway Firth, который вышел на прошлой неделе.

Альбом, в который войдут эти две и другие песни, увидит свет уже через неделю - 9 августа.

Ношение масок в клипах и на концертах - одна из зарактерных особенностей группы из Айовы. Маски меняются от одного значимого периода в жизни команды (например, альбома) к другому.

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Теги: facebook, видео, музыка, Slipknot
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