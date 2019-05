Музыка. Slipknot показал новые маски в клипе Unsainted: видео

Культовая американская нюметал-группа Slipknot представила клип на песню с грядущего альбома - Unsainted.

В этом видео Девятка показала себя и новые маски. Маски некоторых участников выполнены в нехарактерном для группы стиле.

Необычным также является контраст между лиричным вступлением песни и припевами и тяжелой музыкой в куплетах. Солист Кори Тейлор, а также другие участники Slipknot ранее в интервью говорили, что уровнем тяжести новая пластинка под названием We Are Not Your Kind будет напоминать легендарный альбом Iowa.

Релиз запланирован на 9 августаю

В конце прошлого года вышла первая песня с нового альбома под названием All Out Life.

Напомним, завтра, 17 мая, после десятилетнего перерыва выйдет новый альбом немецкой группы Rammstein.