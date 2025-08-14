Трамп готов к предоставлению гарантий безопасности Украине, но только вне НАТО – Politico

Президент США возьмет на себя такое обязательство только при условии, что эти усилия не будут касаться НАТО, говорит собеседник Politico

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил европейским и украинским лидерам о готовности предоставить Украине гарантии безопасности – при определенных условиях. Об этом пишет Politico, ссылаясь на неназванных европейского дипломата и британского чиновника и на еще одно лицо, проинформированное в вопросе.

Дискуссия состоялась в рамках виртуальной встречи, организованной Германией 13 августа, направленной на согласование позиций Америки и Европы перед встречей Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Собеседники журналистов заявили, что США готовы сыграть определенную роль в предоставлении Киеву средств для сдерживания будущей российской агрессии, если будет достигнуто прекращение огня.

Лицо, информированное о разговоре, сообщило, что Трамп сказал, что возьмет на себя такое обязательство только при условии, что эти усилия не будут касаться НАТО.

Как пишет Politico, открытость Трампа относительно таких гарантий – ключевого требования Украины и Европы – помогает объяснить осторожный оптимизм, который европейские чиновники выразили после разговора и накануне встречи Трампа с Путиным на военной базе на Аляске.

Трамп не уточнил, что он имел в виду под гарантиями безопасности, и обсудил лишь более широкое понятие, сообщил человек, ознакомленный с разговором.

Президент США признает, что американские гарантии безопасности должны быть частью окончательного урегулирования, и видит в этом определенную роль Америки, сказал британский чиновник.