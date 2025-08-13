Урсула фон дер Ляйен: Европа, США и НАТО укрепили общую позицию для Украины

Глава Еврокомиссии отметила, что участники разговора обменялись мнениями относительно предстоящей встречи на Аляске между Трампом и Путиным

Урсула фон дер Ляйен (Фото: EPA)

Европа, США и НАТО укрепили общую позицию для Украины после онлайн-разговора европейских лидеров с американским президентом Дональдом Трампом перед его встречей с диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Вместе с Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами мы провели очень хороший разговор", – написала фон дер Ляйен.

Она сообщила, что участники разговора обменялись мнениями относительно предстоящей двусторонней встречи на Аляске между Трампом и Путиным.

Президент Еврокомиссии добавила, что лидеры и в дальнейшем будут поддерживать тесную координацию.

"Никто больше не хочет мира, чем мы, справедливого и длительного мира", – подчеркнула фон дер Ляйен.