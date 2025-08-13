Урсула фон дер Ляйен: Европа, США и НАТО укрепили общую позицию для Украины
Европа, США и НАТО укрепили общую позицию для Украины после онлайн-разговора европейских лидеров с американским президентом Дональдом Трампом перед его встречей с диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Вместе с Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами мы провели очень хороший разговор", – написала фон дер Ляйен.
Она сообщила, что участники разговора обменялись мнениями относительно предстоящей двусторонней встречи на Аляске между Трампом и Путиным.
Президент Еврокомиссии добавила, что лидеры и в дальнейшем будут поддерживать тесную координацию.
"Никто больше не хочет мира, чем мы, справедливого и длительного мира", – подчеркнула фон дер Ляйен.
- Европейские лидеры и Зеленский имели онлайн-разговор с Трампом перед его встречей с Путиным на Аляске 15 августа.
- После разговора руководитель Франции Макрон заявил: во время звонка Трамп сообщил, что территориальные вопросы будут обсуждаться только президентом Украины.
- Перед звонком президент США назвал руководителей Европы "замечательными людьми" и отметил, что те хотят мирного соглашения.
