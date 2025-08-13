Трамп: Европейские лидеры – замечательные люди и хотят мирного соглашения
Президент США Дональд Трамп заявил, что главы государств Европы хотят мирного соглашения в российско-украинской войне. Об этом руководитель Штатов написал в своей соцсети Truth Social.
"Вскоре буду разговаривать с европейскими лидерами. Это замечательные люди, которые хотят, чтобы сделка была заключена", – написал Трамп.
Других подробностей президент США не привел.
В среду, 13 августа, состоятся три отдельные онлайн-встречи с участием европейских лидеров, Штатов и Украины перед саммитом Трампа и диктатора Владимира Путина на Аляске. В том числе будет разговор Трампа, президента Владимира Зеленского и руководителя Европы.
- В интервью LIGA.net дипломат Огрызко заявил, что даже если Трамп не прислушается к партнерам во время онлайн-встречи, то мероприятие все равно является положительным, поскольку сблизит Украину и Европу.
- Медиа Axios, со ссылкой на неназванных американских чиновников, утверждает, что несмотря на намерение встретиться с российским диктатором на Аляске, президент США все еще зол на Путина.
