Перед переговорами Трампа с Путиным состоятся три онлайн-встречи с участием Европы

Ожидается, что Трамп и Вэнс выступят перед европейскими лидерами на отдельной онлайн-встрече

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

В среду, 13 августа, состоятся три отдельные виртуальные встречи с участием европейских лидеров, Штатов и Украины перед саммитом президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске. Об этом сообщило агентство Reuters. Данные о двух встречах подтвердили украинским медиа в Офисе президента.

Ожидается, что видеоконференция между Трампом, президентом Владимиром Зеленским и лидерами Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и Европейского Союза состоится в 12:00 по Гринвичу (15:00 по Киеву), сообщил Reuters представитель правительства Германии.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также присоединится к конференции, которую созвал канцлер Германии Фридрих Мерц.

По словам представителя немецкого правительства, после разговора ожидается, что Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс выступят перед европейскими лидерами на отдельной онлайн-встрече в 13:00 по Гринвичу (16:00 по Киеву).

После этого в 14:30 по Гринвичу (17:30 по Киеву) состоится онлайн-встреча "коалиции желающих" – группы стран, которые работают над планами поддержки Украины в случае прекращения огня.

Ранее в ОП заявили, что Зеленский 13 августа из Берлина примет участие в онлайн-встрече с участием европейских лидеров и США. Также в ОП подтвердили, что в этот день состоится заседание "коалиции желающих" в виртуальном формате.

15 августа Трамп должен встретиться с Путиным на Аляске по урегулированию войны России против Украины.

Туск заявил, что США обязались провести консультации с европейскими партнерами перед встречей.

Мерц созвал на 13 августа виртуальные переговоры по Украине с участием европейских лидеров и США.