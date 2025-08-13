Перед переговорами Трампа з Путіним відбудуться три онлайн-зустрічі за участі Європи

Очікується, що Трамп та Венс виступлять перед європейськими лідерами на окремій онлайн-зустрічі

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

У середу, 13 серпня, відбудуться три окремі віртуальні зустрічі за участі європейських лідерів, Штатів та України перед самітом президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці. Про це повідомило агентство Reuters. Дані про дві зустрічі підтвердили українським медіа в Офісі президента.

Очікується, що відеоконференція між Трампом, президентом Володимиром Зеленським та лідерами Німеччини, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі та Європейського Союзу відбудеться о 12:00 за Гринвічем (15:00 за Києвом), повідомив Reuters представник уряду Німеччини.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також доєднається до конференції, яку скликав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

За словами речника німецького уряду, після розмови очікується, що Трамп і віцепрезидент США Джей Ді Венс виступлять перед європейськими лідерами на окремій онлайн-зустрічі о 13:00 за Гринвічем (16:00 за Києвом).

Після цього о 14:30 за Гринвічем (17:30 за Києвом) відбудеться онлайн-зустріч "коаліції охочих" – групи країн, які працюють над планами підтримки України у разі припинення вогню.

Раніше в ОП заявили, що Зеленський 13 серпня з Берліна візьме участь в онлайн-зустрічі за участі європейських лідерів та США. Також в ОП підтвердили, що цього дня відбудеться засідання "коаліції охочих" у віртуальному форматі.

15 серпня Трамп має зустрітися з Путіним на Алясці щодо врегулювання війни Росії проти України.

Туск заявив, що США зобов'язалися провести консультації з європейськими партнерами перед зустріччю.

Мерц скликав на 13 серпня віртуальні переговори щодо України за участі європейських лідерів та США.