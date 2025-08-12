На Алясці Путін хоче сфотографуватися з Трампом і відтермінувати санкції – Каллас

Російський диктатор не налаштований серйозно на перемовини – інакше б на саміті був Зеленський, вважає єврочиновниця

Кая Каллас (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Під час зустрічі на Алясці 15 серпня російський диктатор Володимир Путін "хоче сфотографуватися" з президентом США Дональдом Трампом і відтермінувати санкції, але Європейський Союз сподівається на конкретні результати після цих переговорів. Про це заявила глава євродипломатії Кая Каллас в інтерв'ю Суспільному.

Посадовиця зазначила, що Сполучені Штати мають засоби впливу на російського диктатора, водночас їх потрібно використовувати мудро.

"Звичайно, ми сподіваємося на це [результати після зустрічі], бо США явно мають важелі впливу на Росію. Це видно з того, що Путін зараз сідає за стіл переговорів, але зрозуміло, чого хоче Путін. Він хоче можливості сфотографуватися з президентом Трампом, найвпливовішою людиною на землі, а потім він хоче відтермінування загрози санкцій, щоб вдати, що веде переговори, щоб загрози більше не було", – сказала єврочиновниця.

На її думку, результатом зустрічі має бути безумовне перемир'я, аби могли розпочатися справжні перемовини – між Україною та Росією.

Каллас також вважає, що Путін не налаштований серйозно на перемовини, інакше на зустрічі на Алясці також був би керівник України.

"Президент Зеленський має бути частиною зустрічі, зрозуміло, що Путін не хоче, щоб він там був. А чому? Тому що він несерйозно налаштований на будь-які мирні переговори. Якби він був серйозним, він би хотів поговорити із Зеленським безпосередньо, бо війна йде в Україні, між Росією та Україною. Тож аби мати якісь результати чи реальні переговори, потрібно вести переговори з тими, кого це стосується, а саме з Україною, з президентом Зеленським", – сказала глава дипломатії ЄС.

Вона акцентувала, що Захід має тиснути на Москву, аби та пішла на поступки, яких вона досі не зробила, і зауважила, що "весь тиск має бути спрямований на агресора, а не на жертву".