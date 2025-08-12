Туреччина готова організувати саміт Зеленського, Трампа, Путіна і Ердогана

Київ готовий до будь-яких форматів зустрічі для того, щоб зупинити жертви та закінчити війну, зауважив глава української держави

Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: пресслужба президента Туреччини)

Анкара готова організувати зустріч глав України, США, Росії та Туреччини. Про це турецький керівник Реджеп Тайїп Ердоган повідомив під час телефонного дзвінку з президентом Володимиром Зеленським, передає останній.

"Відзначив, що ми [Україна] готові до будь-яких форматів зустрічі заради того, щоб припинити вбивства та закінчити війну. Президент Ердоган підтвердив готовність своєї країни організувати саміт лідерів України, США, Росії та Туреччини", – написав глава української держави.

Також Зеленський подякував Ердогану за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також за посередницьку роль Туреччини під час зустрічей з росіянами у Стамбулі.

Зеленський додав, що вони з керівником Туреччини обговорили наявну дипломатичну ситуацію та можливості, які "вона відкриває зараз".

"Президент Ердоган чітко заявив, що будь-які перемовини без України не принесуть сталого миру. Однаково розуміємо всі ризики та загрози. Імітований, а не чесний мир точно не втримається довго і спонукатиме Росію до ще більшого захоплення територій", – написав керівник України.

Окрім цього, сторони говорили про заходи на найвищому рівні, які Україна готує під час Генеральної асамблеї ООН, глави двох держав спільно працюють над участю Туреччини в них. Нова, 80-та, сесія Генасамблеї почнеться 9 вересня.