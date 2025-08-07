Лавров поговорив з Фіданом: Туреччина все ще готова бути посередником у переговорах – Yeni Şafak
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан мав телефонну розмову з очільником кремлівської дипломатії Сергієм Лавровим – Анкара готова знову виступити посередником в україно-російських переговорах. Про це повідомляє турецька газета Yeni Şafak з посиланням на дипломатичні джерела у своїй країні.
За їх даними, головною темою обговорення стала поточна ситуація навколо війни РФ проти України та перспективи відновлення перемовного процесу між двома країнами.
"Фідан підкреслив важливість продовження діалогу і висловив готовність Анкари знову виступити в ролі посередника", – цитує своїх співрозмовців медіа.
Вони зазначили, що основну увагу у бесіді Фідан і Лавров зосередили на російсько-українській війні та міжнародних зусиллях для її вирішення.
Також, додали співбесідники, глава турецького МЗС і російський чиновник обговорили двосторонні відносини Анкари й Москви та інші регіональні питання.
- Третій і останній на цей час раунд україно-російських переговорів у Стамбулі відбувся 23 липня. Як і під час двох попередніх зустрічей, реальним результатом переговорів стала домовленість продовжити обмін полоненими.
- 7 серпня Зеленський повідомив, що Україна розглядає декілька форматів зустрічей на рівні лідерів країн, що можуть привести до припинення війни.
