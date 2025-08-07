Лавров поговорив з Фіданом: Туреччина все ще готова бути посередником у переговорах – Yeni Şafak

Основну увагу керівник турецького МЗС і соратник Путіна зосередили на війні та міжнародних зусиллях для її вирішення, заявили співрозмовники медіа

Хакан Фідан і Сергій Лавров (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан мав телефонну розмову з очільником кремлівської дипломатії Сергієм Лавровим – Анкара готова знову виступити посередником в україно-російських переговорах. Про це повідомляє турецька газета Yeni Şafak з посиланням на дипломатичні джерела у своїй країні.

За їх даними, головною темою обговорення стала поточна ситуація навколо війни РФ проти України та перспективи відновлення перемовного процесу між двома країнами.

"Фідан підкреслив важливість продовження діалогу і висловив готовність Анкари знову виступити в ролі посередника", – цитує своїх співрозмовців медіа.

Вони зазначили, що основну увагу у бесіді Фідан і Лавров зосередили на російсько-українській війні та міжнародних зусиллях для її вирішення.

Також, додали співбесідники, глава турецького МЗС і російський чиновник обговорили двосторонні відносини Анкари й Москви та інші регіональні питання.