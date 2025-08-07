Зеленський повідомив про три можливі зустрічі на рівні лідерів заради миру в Україні

Потенційно можуть відбутися дві двосторонні зустрічі та одна тристороння

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна розглядає декілька форматів зустрічей на рівні лідерів країн, які можуть привести до припинення російсько-української війни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом: два двосторонні формати, один тристоронній", – написав він.

Зеленський не уточнив, які країни можуть взяти участь у цих зустрічах. Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп вважає "дуже ймовірною" тристоронню зустріч із Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Президент наголосив, що Україна готова до контактів із Росією.

"Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну", – заявив він.