Зеленский сообщил о трех возможных встречах на уровне лидеров ради мира в Украине

Потенциально могут состояться две двусторонние встречи и одна трехсторонняя

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина рассматривает несколько форматов встреч на уровне лидеров стран, которые могут привести к прекращению российско-украинской войны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний", – написал он.

Зеленский не уточнил, какие страны могут принять участие в этих встречах. Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп считает "весьма вероятной" трехстороннюю встречу с Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Президент подчеркнул, что Украина готова к контактам с Россией.

"Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода со стороны России. Время заканчивать войну", – заявил он.