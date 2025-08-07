Зеленский сообщил о трех возможных встречах на уровне лидеров ради мира в Украине
Украина рассматривает несколько форматов встреч на уровне лидеров стран, которые могут привести к прекращению российско-украинской войны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний", – написал он.
Зеленский не уточнил, какие страны могут принять участие в этих встречах. Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп считает "весьма вероятной" трехстороннюю встречу с Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.
Президент подчеркнул, что Украина готова к контактам с Россией.
"Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода со стороны России. Время заканчивать войну", – заявил он.
- 6 августа в Москве состоялась встреча Путина с Уиткоффом. Трамп говорит, они "достигли значительного прогресса".
- По данным газеты NYT, Трамп хочет встретиться с Путиным на следующей неделе, а затем втроем с Зеленским и без Европы.
