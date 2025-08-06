В Кремле стартовала встреча Путина с Уиткоффом – видео
В среду, 6 августа, в Москве началась встреча российского диктатора Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом. Об этом сообщили в Кремле и обнародовали соответствующее видео.
Уиткофф прибыл в Москву с последней миссией, чтобы добиваться прорыва по урегулированию войны, за два дня до истечения срока, установленного Трампом для России, чтобы согласиться на мир или столкнуться с новыми санкциями.
Он приезжал на переговоры в Россию дважды в апреле. Оба раза российский диктатор проводил с ним встречи. С начала года это уже пятый визит Уиткоффа в Россию.
Агентство Reuters писало, что Уиткофф прибыл в Россию утром в среду. В аэропорту его встретил посланник России по инвестициям Кирилл Дмитриев.
5 августа Трамп анонсировал встречу своего спецпосланника с россиянами. По словам американского президента, цель переговоров – прекращение войны России против Украины. Над этим работа ведется "интенсивнее всего".
- 29 июля президент США заявил, что у Путина есть 10 дней вместо 50 для окончания войны против Украины. В то же время он считает, что урегулирование войны в Украине займет еще много времени.
- 31 июля американский дипломат Келли сказал, что соглашение между Россией и Украиной должно быть достигнуто до 8 августа, иначе США будут готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира.
- 5 августа Bloomberg сообщало, что Кремль взвешивает варианты уступок Трампу, которые могут предусматривать воздушное перемирие с Украиной, чтобы попытаться предотвратить санкции.
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