В среду, 6 августа, в Москве началась встреча российского диктатора Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом. Об этом сообщили в Кремле и обнародовали соответствующее видео.

Уиткофф прибыл в Москву с последней миссией, чтобы добиваться прорыва по урегулированию войны, за два дня до истечения срока, установленного Трампом для России, чтобы согласиться на мир или столкнуться с новыми санкциями.

Он приезжал на переговоры в Россию дважды в апреле. Оба раза российский диктатор проводил с ним встречи. С начала года это уже пятый визит Уиткоффа в Россию.

Агентство Reuters писало, что Уиткофф прибыл в Россию утром в среду. В аэропорту его встретил посланник России по инвестициям Кирилл Дмитриев.

5 августа Трамп анонсировал встречу своего спецпосланника с россиянами. По словам американского президента, цель переговоров – прекращение войны России против Украины. Над этим работа ведется "интенсивнее всего".