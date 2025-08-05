Приостановление дроновых и ракетных ударов как жест деэскалации может быть одним из потенциальных предложений со стороны России

Владимир Путин (Фото: Evgenia Novozhenina/EPA)

Кремль взвешивает варианты уступок президенту США Дональду Трампу, которые могут включать воздушное перемирие с Украиной, чтобы попытаться предотвратить санкции. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Официальные лица признают, что визит спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе предоставляет запоздалую возможность для достижения соглашения с Трампом, даже если ожидания успеха невелики, рассказали собеседники.

Приостановление авиаударов с использованием беспилотников и ракет в качестве жеста деэскалации может стать одним из потенциальных предложений при условии, что Украина также подпишется под этим предложением, добавил один из собеседников.

Однако российский диктатор Владимир Путин не согласится на полное прекращение огня в Украине, поскольку его войска продолжают наступление на поле боя, а военные цели России остаются неизменными.

Неясно, будет ли любое предложение по ограничению включать условия, которые фактически сделают его неприемлемым для Киева и его союзников, отметили журналисты.

"Мы считаем такие встречи очень важными. Но мы не комментируем их заранее", — сказал спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать российские предложения по визиту Уиткоффа.