Reuters: Путин не верит в угрозы Трампа санкциями, а генералы пообещали, что фронт падет

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Российский диктатор Владимир Путин сомневается в том, что президент США Дональд Трамп действительно выполнит свой ультиматум о санкциях, если до 8 августа не будет подписано мирное соглашение с Украиной. Об этом Reuters рассказали собеседники, близкие к Кремлю.

По их словам, решимость Путина продолжать полномасштабную войну и не идти на переговоры продиктована верой в победу России и скептицизмом насчет влияния санкций США на экономику страны на фоне "последовательных санкционных волн" в последние три года.

Второй собеседник сказал, что угроза санкциями была для России "болезненной и неприятной", но в Кремле сложилось ощущение, что "они мало что могут изменить", отметил третий. К тому же Трамп и раньше угрожал, поэтому не ясно, исполнит ли он обещанное в этот раз, говорят они.

Кроме того ни народ РФ, ни ее армия не поймут, если сейчас война будет остановлена, сказали собеседники.

Офицеры Генштаба России пообещали диктатору, что украинский фронт рухнет через два-три месяца, сказал первый из них. Также, по его словам, Путин якобы обеспокоен ухудшением отношений с США и раздражением Трампа. Но при этом он понимает, что возможно, упускает шанс улучшить их, так как "военные цели важнее", сказали два других собеседника.

Один из собеседников подтвердил, что диктатор по-прежнему привержен целям, которые озвучивал в 2024 году: полностью захватить Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, а уже после этого начать переговоры о мире.

"Если бы Путину удалось полностью оккупировать те четыре региона, которые он объявил территорией России, он мог бы заявить, что его война в Украине достигла своих целей", – сказал Джеймс Роджерс, автор готовящейся к выходу книги "Возвращение России".

Первый собеседник отметил, что участие России в переговорах с Украиной в Стамбуле является попыткой убедить США, что Кремль якобы не отвергает мир. Однако, по его словам, обсуждаются только гуманитарные обмены пленными, а "реального содержания" нет.

"Президент Трамп хочет остановить убийства, поэтому он продает американское оружие членам НАТО и угрожает Путину жесткими пошлинами и санкциями, если он не согласится на прекращение огня", – заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.