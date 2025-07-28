Трамп дал России "10 или 12 дней" для урегулирования войны

Президент США заявил, что объявит о своем решении относительно этого "сегодня вечером или завтра"

Дональд Трамп (Фото: Tolga Akme/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сократил срок, который в середине июля дал российскому диктатору Владимиру Путину для заключения мирного соглашения – теперь он будет составлять "10 или 12 дней". Соответствующее заявление он сделал на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, цитирует газета The Guardian.

Трампа спросили о его предыдущих комментариях в адрес России и сокращении срока для мирного соглашения по Украине. Он заявил, что сократит срок до "10 или 12 дней".

"Я собираюсь установить новый срок примерно 10 или 12 дней с этого дня. Нет смысла ждать. Было 50 дней, я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса", – сказал Трамп.

"Он [Путин] должен заключить соглашение", – продолжил президент США, угрожая применить вторичные тарифы против России.

На повторный вопрос о его новом сроке в 10-12 дней он ответил, что подтвердит точное время "сегодня вечером или завтра".

"Нет причин ждать. Если вы знаете, каким будет ответ, зачем ждать?" – сказал Трамп.

Ранее в этот же день Трамп пригрозил сократить срок, который дал российскому диктатору для заключения мирного соглашения. Однако конкретных цифр он тогда не озвучил.