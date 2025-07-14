Евросоюз отреагировал на ультиматум Трампа по тарифам: Это очень долго

Каллас напомнила о том, что Россия ежедневно убивает невинных гражданских людей в Украине

Кая Каллас (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Глава европейской дипломатии Кая Каллас приветствовала новую позицию президента США Дональда Трампа в отношении России, но отметила, что его 50-дневный ультиматум для Москвы – это "очень долгий срок". Слова чиновницы во время общения с журналистами передает американское издание Barron`s.

"Очень позитивно, что президент Трамп занимает сильную позицию в отношении России. С другой стороны, 50 дней – это очень долгий срок, если мы видим, что они ежедневно убивают невинных гражданских", – заявила Каллас.

Накануне Трамп дал России 50 дней на заключение мирного соглашения и пригрозил вторичными пошлинами для стран, покупающих у Москвы, на уровне около 100%.

Президент США заявил, что 50 дней – это "очень короткий промежуток времени", и отметил, что эти пошлины он сможет ввести и без законопроекта, над которым сейчас работают американские законодатели.