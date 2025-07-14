Евросоюз отреагировал на ультиматум Трампа по тарифам: Это очень долго
Глава европейской дипломатии Кая Каллас приветствовала новую позицию президента США Дональда Трампа в отношении России, но отметила, что его 50-дневный ультиматум для Москвы – это "очень долгий срок". Слова чиновницы во время общения с журналистами передает американское издание Barron`s.
"Очень позитивно, что президент Трамп занимает сильную позицию в отношении России. С другой стороны, 50 дней – это очень долгий срок, если мы видим, что они ежедневно убивают невинных гражданских", – заявила Каллас.
Накануне Трамп дал России 50 дней на заключение мирного соглашения и пригрозил вторичными пошлинами для стран, покупающих у Москвы, на уровне около 100%.
Президент США заявил, что 50 дней – это "очень короткий промежуток времени", и отметил, что эти пошлины он сможет ввести и без законопроекта, над которым сейчас работают американские законодатели.
- Во время встречи с генсеком НАТО Рютте Трамп сообщил, что Альянс и Штаты заключили соглашение о поставках оружия для Украины за счет Европы.
- Президент США отметил, что благодаря этой договоренности Украина может получить до 17 систем ПВО Patriot, некоторые из которых прибудут в страну в течение нескольких дней. По данным собеседника Axios, в первую волну Штаты продадут оружия примерно на $10 млрд.
- Впоследствии президент Зеленский поговорил с Трампом и Рютте и сообщил, что благодаря новому соглашению Украина получит дополнительные Patriot, а также "другое оружие" для защиты жизней своих людей и отражения российских штурмов.
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