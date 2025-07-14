Трамп заявил о соглашении США с НАТО по поставкам оружия Украине

Вашингтон не будет платить за это вооружение, а только будет производить его, уточнил американский президент

Дональд Трамп и Марк Рютте (Фото: Yuri Gripas/EPA)

НАТО и Соединенные Штаты заключили соглашение о поставке оружия для Украины на средства Европы. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете.

"И мы сегодня заключили соглашение, и я попрошу Марка рассказать об этом, но мы сегодня заключили соглашение, по которому мы будем посылать им оружие, а они будут платить за него. США не будут производить никаких платежей", — сказал Трамп.

Американский президент уточнил, что США не будут платить за это вооружение, а будут производить его. Также он упомянул о саммите НАТО в Гааге, на котором союзники договорились тратить на оборону 5% ВВП.

"Это составляет больше триллиона долларов в год, так что у них есть много денег. И это богатые нации", – подчеркнул президент США.

Трамп уточнил, что США будут направлять вооружение НАТО, а уже Альянс будет принимать решения по передаче Украине.

Рютте добавил, что "Европа вступила в игру". По его словам, логично, что США не желают платить за помощь Украине, но Германия, Финляндия, Дания, Швеция, Великобритания, Канада и Нидерланды хотят принять участие в этом.

"Мы скоординируем все системы НАТО, чтобы понять, в чем именно нуждается в Украине", – сказал генсек Альянса, добавив, что для Киева "это отличные новости".