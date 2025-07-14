Axios: Путин предупредил Трампа о новом наступлении. В Украине говорят о провальном старом
Президент США Дональд Трамп мог изменить риторику в отношении России и Украины после телефонного звонка диктатору Владимиру Путину 3 июля. Тот заявил, что в течение следующих 60 дней будет наступать, передает Axios со ссылкой на осведомленных собеседников.
Во время беседы Путин якобы дал ясно понять, что в этот период предпримет новые усилия, чтобы оккупировать территории вплоть до административных границ некоторых регионов.
После этого разговора в телефонной беседе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Трамп сказал, что Путин "хочет забрать все", сказал собеседник. По его словам, в последующие дни план создания оружия превратился из идеи в нечто более конкретное.
Руководитель Центра противодействия информации Андрей Коваленко заявил, что не идет речи о новом наступлении России. Кремль планирует продолжать "мясные штурмы" на востоке в рамках наступления 2024 года, которое проваливается.
"Еще на 2024 год Путин ставил задачу захвата украинских городов на востоке, но Силы обороны эти планы сорвали. Все, что делает Россия с тех пор – вбрасывает все новые и новые резервы. Ничего нового не придумали они и сейчас. Изменение интенсивностей одного наступления, которое длится более года", – отметил он.
- После беседы с Путиным Трамп заявил, что разочарован, так как не удалось достичь никакого прогресса. В Кремле же заявили, что диктатор уведомил президента США о том, что не намерен отказываться от своих планов в Украине.
- 8 июля Трамп заявил, что Путин говорит много фигни, но его поведение оказалось бессодержательным. Он "очень серьезно" рассматривает будущий законопроект о новых санкциях.
- 9 июля CNN опубликовало аудиозапись, на которой Трамп рассказал, что угрожал Путину "разбомбить Москву к чертям". Запись была сделана в 2024 году.
- По информации NYT, Путин убежден, что оборона Украины падет в ближайшие месяцы. Он якобы уверен в своей победе.
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