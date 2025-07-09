Трамп говорит, что угрожал Путину "разбомбить к чертям Москву" – аудио CNN
В 2024 году на закрытой встрече доноров президент США Дональд Трамп заявил, что когда-то он пытался сдержать российского диктатора Владимира Путина от полномасштабного вторжения в Украину, угрожая "разбомбить Москву" в ответ. Соответствующая аудиозапись появилась в распоряжении американского канала CNN.
"Путину я сказал: "Если ты вторгнешься в Украину, я разбомблю к чертям Москву. Говорю тебе, у меня нет выбора. А потом [Путин] говорит что-то вроде: "Я тебе не верю". Но он поверил мне на 10%", – рассказывал Трамп на мероприятии по сбору средств о своем разговоре с диктатором РФ.
Позже Трамп заявил, что якобы передал аналогичное предупреждение президенту Китая Си Цзиньпину относительно возможного вторжения на Тайвань, заверив его, что США будут бомбить Пекин в ответ.
"Он подумал, что я сошел с ума", – сказал Трамп о Си, но отметил, что между ними якобы никогда не было проблем.
Аудио ранее не транслировалось. Избирательный штаб Трампа отказался комментировать содержание записей.
- 2 июля стало известно, что Пентагон приостановил поставки в Украину некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что арсеналы США слишком невелики.
- FT сообщило, что часть военной помощи была остановлена на пути в Украину.
- Уже 8 июля Трамп сказал о намерении увеличить военную помощь Украине, после чего об этом объявили и в Пентагоне.
- Также Трамп заявил, что Путин говорит много "фигни" об окончании российско-украинской войны, но его поведение оказалось бессодержательным.