Трамп говорит, что угрожал Путину "разбомбить к чертям Москву" – аудио CNN

Американский президент утверждает, что когда-то пригрозил Путину бомбардировкой, если тот решится на полномасштабное вторжение в Украину

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

В 2024 году на закрытой встрече доноров президент США Дональд Трамп заявил, что когда-то он пытался сдержать российского диктатора Владимира Путина от полномасштабного вторжения в Украину, угрожая "разбомбить Москву" в ответ. Соответствующая аудиозапись появилась в распоряжении американского канала CNN.

"Путину я сказал: "Если ты вторгнешься в Украину, я разбомблю к чертям Москву. Говорю тебе, у меня нет выбора. А потом [Путин] говорит что-то вроде: "Я тебе не верю". Но он поверил мне на 10%", – рассказывал Трамп на мероприятии по сбору средств о своем разговоре с диктатором РФ.

Скриншот из видео CNN

Позже Трамп заявил, что якобы передал аналогичное предупреждение президенту Китая Си Цзиньпину относительно возможного вторжения на Тайвань, заверив его, что США будут бомбить Пекин в ответ.

"Он подумал, что я сошел с ума", – сказал Трамп о Си, но отметил, что между ними якобы никогда не было проблем.

Аудио ранее не транслировалось. Избирательный штаб Трампа отказался комментировать содержание записей.