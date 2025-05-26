FT: Китай улучшил армию для вероятного нападения на Тайвань в кратчайшие сроки

Обучение флота Тайваня (Фото: EPA)

Китай усилил свою способность к потенциальному нападению на Тайвань благодаря ускорению воздушных операций, новым артиллерийским системам и более боеспособным десантным подразделениям. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на представителей вооруженных сил Тайваня и США.

Один из высокопоставленных тайваньских военных заявил, что китайские Военно-воздушные силы и ракетные подразделения, которые могут сыграть роль во вторжении на Тайвань, улучшились до такой степени, что они способны "перейти с мирного времени на военные операции в любой момент".

Другие представители оборонного ведомства Тайваня заявили, что операции Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сейчас предусматривают постоянное обучение десантных сил вблизи портов отправления для вторжения, постоянную готовность подразделений армейской авиации, которые могли бы десантироваться на остров с воздуха, и новую ракетную систему, способную поразить любую точку.

Представитель Министерства обороны Тайваня сказал, что Китай "расширил свой боевой радиус" с помощью новых истребителей – J-10, J-11, J-16 и J-20, которые могут достигать цели из внутренних баз без необходимости дозаправки на прибрежных базах, а также с помощью самолета-заправщика Y-20.

По данным Министерства обороны Тайваня, военные самолеты НОАК входят в зону идентификации противовоздушной обороны (ПВО) острова более 245 раз в месяц, по сравнению с менее чем 10 раз в месяц пять лет назад. Они также пересекают срединную линию в Тайваньском проливе 120 раз в месяц, стирая когда-то неофициальную границу.

"Это само по себе – четкая демонстрация эскалации и постоянного давления в воздушной сфере, которое оказывается на Тайвань", – сказал представитель оборонного ведомства США.

Другой тайваньский чиновник заявил, что усиления воздушной мощи достигли благодаря тому, что военно-воздушные силы НОАК "расширили свой боевой радиус" с помощью новых истребителей – J-10, J-11, J-16 и J-20. Они могут долететь до Тайваня из внутренних баз без необходимости дозаправки на прибрежных базах, а также с помощью самолетов-заправщиков Y-20.

Чиновник Министерства обороны США заявил, что Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) и Береговая охрана Китая постоянно имеют примерно десяток кораблей, развернутых вокруг Тайваня.

Это, учитывая наличие портов поблизости, означало, что Военно-морские силы ВМС НОАК и связанные с ними суда могут "перейти в режим блокады… в считаные часы".

Тайваньский представитель оборонного ведомства заявил, что присутствие военных кораблей означает, что Китай может начать воздушное нападение без предупреждения.

Американская разведка сообщает, что президент Китая Си Цзиньпин в 2019 году приказал НОАК разработать возможности для вторжения на Тайвань до 2027 года.

Адмирал Сэмюэл Папаро, глава Индо-Тихоокеанского командования США, заявлял, что, пожалуй, некоторые из целей уже достигнуты, сославшись на ракетные силы и спутники, которые Китай разместил в космосе.

Журналисты отмечают, что реформы Си разбили многие большие армейские части на меньшие, более гибкие, в частности шесть десантных объединенных вооруженных бригад, развернутых вдоль побережья напротив Тайваня.

Высокопоставленный тайваньский военный чиновник заявил, что НОАК понадобится лишь "минимальное время на переоборудование" для атаки, поскольку она "непрерывно тренируется на своих базах и... уже базируется очень близко к портам, откуда должна была высадиться".

Справка Тайвань – фактически независимое островное государство на востоке Азии. До войны в Китае остров был частью Республики Китай. Китайская Народная Республика юридически считает Тайвань своей территорией и стремится ее вернуть. Существует политика одного Китая, которая подразумевает официальные отношения только с одной из сторон конфликта – Республикой Китай на Тайване или Китайской Народной Республикой на материке. Украина придерживается признания КНР и не признает Тайвань. Тайвань – фактически независимое островное государство на востоке Азии. До войны в Китае остров был частью Республики Китай. Китайская Народная Республика юридически считает Тайвань своей территорией и стремится ее вернуть. Существует политика одного Китая, которая подразумевает официальные отношения только с одной из сторон конфликта – Республикой Китай на Тайване или Китайской Народной Республикой на материке. Украина придерживается признания КНР и не признает Тайвань.

10 марта Китай заявил, что желает "мирного воссоединения" с Тайванем и готов приложить к этому все усилия.

17 марта Китай устроил военные учения у Тайваня и назвал их "наказанием за сепаратизм".