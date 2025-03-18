Китай устроил военные учения у Тайваня и назвал их "наказанием за сепаратизм"
Управление Китая по делам Тайваня заявило, что китайские военные учения вблизи Тайваня 17 марта стали "наказанием за продолжение пропаганды сепаратизма" президентом Тайваня Лай Чин Тэ. Об этом сообщает Reuters.
"Если администрация Лая решится провоцировать и играть с огнем, это приведет только к собственному уничтожению", – говорится в заявлении.
17 марта Министерство обороны Тайваня сообщило, что Китай дважды за день провел военные учения по проверке боевой готовности воздушных сил. Он отправил 54 военных летательных аппарата, включая реактивные самолеты J-10 и беспилотники в районы вблизи Тайваня.
42 самолета пересекли среднюю линию Тайваньского пролива, которая является неофициальным буфером между двумя сторонами. В ответ Тайвань направил воздушные и военно-морские силы для наблюдения.
Совет по материковым делам Тайваня заявил, что Пекин продолжает угрожать острову в военной сфере, повышая напряженность в Тайваньском проливе и дестабилизируя региональный мир и стабильность.
"Коммунистическая партия Китая является нарушителем спокойствия во всех смыслах этого слова", – обратился Совет с призывом к странам-союзникам с требованием воспрепятствовать военной экспансии Китая.
По данным службы безопасности Тайваня, которые приводит Reuters, Китай пытается нормализовать обучение вблизи Тайваня, совершая патрули у острова в среднем каждые 7-10 дней.
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