Китай влаштував військові навчання біля Тайваню і назвав їх "покаранням за сепаратизм"
Управління Китаю у справах Тайваню заявило, що китайські військові навчання поблизу Тайваню 17 березня стали "покаранням за продовження пропаганди сепаратизму" президентом Тайваню Лай Чін Те. Про це повідомляє Reuters.
"Якщо адміністрація Лая наважиться провокувати та грати з вогнем, це призведе лише до власного знищення", – йдеться у заяві.
17 березня Міністерство оборони Тайваню повідомило, що Китай двічі за день здійснив військові навчання із перевірки бойової готовності повітряних сил. Він відправив 54 військових літальних апарати, включно із реактивними літаками J-10 і безпілотниками у райони поблизу Тайваню.
42 літаки перетнули середню лінію Тайванської протоки, яка є неофіційним буфером між двома сторонами. У відповідь Тайвань спрямував повітряні та військово-морські сили для спостереження.
Рада з материкових справ Тайваню заявила, що Пекін продовжує погрожувати острову у військовій сфері, підвищуючи напруженість у Тайванській протоці та дестабілізуючи регіональний мир і стабільність.
"Комуністична партія Китаю є порушником спокою у всіх сенсах цього слова", – звернулася Рада із закликом до країн-союзників із вимогою перешкодити військовій експансії Китаю.
За даними служби безпеки Тайваню, які наводить Reuters, Китай намагається нормалізувати навчання поблизу Тайваню, здійснюючи патрулі біля острова в середньому кожні 7-10 днів.
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