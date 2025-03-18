Китай влаштував військові навчання біля Тайваню і назвав їх "покаранням за сепаратизм"

Тайвань регулярно повідомляє про військову активність Китаю, але уряд КНР вкрай рідко коментує свої дії

Тайванські військові навчання. (Ілюстративне фото: RITCHIE B. TONGO/EPA)

Управління Китаю у справах Тайваню заявило, що китайські військові навчання поблизу Тайваню 17 березня стали "покаранням за продовження пропаганди сепаратизму" президентом Тайваню Лай Чін Те. Про це повідомляє Reuters.

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"Якщо адміністрація Лая наважиться провокувати та грати з вогнем, це призведе лише до власного знищення", – йдеться у заяві.

17 березня Міністерство оборони Тайваню повідомило, що Китай двічі за день здійснив військові навчання із перевірки бойової готовності повітряних сил. Він відправив 54 військових літальних апарати, включно із реактивними літаками J-10 і безпілотниками у райони поблизу Тайваню.

42 літаки перетнули середню лінію Тайванської протоки, яка є неофіційним буфером між двома сторонами. У відповідь Тайвань спрямував повітряні та військово-морські сили для спостереження.

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Рада з материкових справ Тайваню заявила, що Пекін продовжує погрожувати острову у військовій сфері, підвищуючи напруженість у Тайванській протоці та дестабілізуючи регіональний мир і стабільність.

"Комуністична партія Китаю є порушником спокою у всіх сенсах цього слова", – звернулася Рада із закликом до країн-союзників із вимогою перешкодити військовій експансії Китаю.

За даними служби безпеки Тайваню, які наводить Reuters, Китай намагається нормалізувати навчання поблизу Тайваню, здійснюючи патрулі біля острова в середньому кожні 7-10 днів.