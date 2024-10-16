Китай заявив, що ніколи не відмовиться від застосування сили щодо Тайваню

Речник китайського Управління у справах Тайваню Чень Біньхуа заявив, що КНР застосує силу проти "сепаратистів", а не цивільних

Прапор Китаю (Фото: ЕРА)

Китай не відмовлятиметься від застосування сили щодо Тайваню, але це стосується "зовнішнього втручання й невеликої кількості сепаратистів". Про це на тлі нещодавніх військових навчань навколо острова заявив речник китайського Управління у справах Тайваню Чень Біньхуа, передає Reuters.

"Ми готові прагнути до перспективи мирного возз'єднання з максимальною щирістю. Але ми ніколи не візьмемо на себе зобов'язання відмовитися від застосування сили", – сказав він.

Чень зазначив, що мається на увазі втручання "зовнішніх сил" (ймовірно, йдеться про США та їхніх союзників) і невеликої групи "тайванських сепаратистів", а не більшості мешканців острова.

"Незалежно від того, скільки військ має Тайвань і скільки зброї він придбає, і незалежно від того, втручаються зовнішні сили чи ні, якщо він [Тайвань] наважиться на ризик, це призведе до його власного знищення. Наші дії щодо захисту національного суверенітету й територіальної цілісності не припиняться ні на мить", – підсумував китайський посадовець.